Rendez-vous aux jardins Saint-Vougay, 4 juin 2022, Saint-Vougay.

Rendez-vous aux jardins Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay

2022-06-04 – 2022-06-05 Kerjean Château de Kerjean

Saint-Vougay Finistère Saint-Vougay

Thème : Les jardins face au changement climatique.

Nombreuses visites et animations spécialement conçues pour vous permettre d’explorer tantôt la thématique annuelle, tantôt les richesses plurielles de nos parcs et jardins. Un moment privilégié propice à la découverte, aux échanges et aux bons conseils !

chateau.kerjean@cdp29.fr +33 2 98 69 93 69 http://www.cdp29.fr/

