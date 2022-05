Rendez-vous aux jardins Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-SetiersSaint-Setiers Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Setiers

Rendez-vous aux jardins Saint-Setiers Saint-Setiers, 3 juin 2022, Saint-SetiersSaint-Setiers. Rendez-vous aux jardins Saint-Setiers Saint-Setiers

2022-06-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Saint-Setiers Corrèze Saint-Setiers Corrèze Saint-Setiers En entrée libre de 9h à 18h, visite guidée sur les 3 jours, “balade des 5 sens” de 10h à 12h, tarif 3€ par adulte Le parc arboretum de Saint-Setiers réouvre ses portes en 2022. Pour le découvrir dans toute sa diversité, rien de mieux que de participer à “la balade des cinq sens”. Vous pourrez voir et toucher les arbres dont certains sont multi centenaires, entendre le chant des oiseaux, sentir les fleurs, goûter des fruits. En entrée libre de 9h à 18h, visite guidée sur les 3 jours, “balade des 5 sens” de 10h à 12h, tarif 3€ par adulte Saint-Setiers Saint-Setiers

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Setiers Autres Lieu Saint-Setiers Saint-Setiers Adresse Ville Saint-SetiersSaint-Setiers lieuville Saint-Setiers Saint-Setiers Departement Corrèze

Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-SetiersSaint-Setiers Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-setierssaint-setiers/

Rendez-vous aux jardins Saint-Setiers Saint-Setiers 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-Setiers Saint-Setiers 3 juin 2022 Corrèze Saint-Setiers

Saint-SetiersSaint-Setiers Corrèze