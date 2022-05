Rendez-vous aux jardins Saint-Privé Saint-Privé Catégories d’évènement: Saint-Privé

Saône-et-Loire

Rendez-vous aux jardins Saint-Privé, 4 juin 2022, Saint-Privé. Rendez-vous aux jardins L’espace enjardiné 27 Grande rue “Mondornon” Saint-Privé

2022-06-04 13:30:00 – 2022-06-05 19:30:00 L’espace enjardiné 27 Grande rue “Mondornon”

Saint-Privé Saône-et-Loire Saint-Privé EUR Une invitation à la découverte de notre passion pour les Jardins & la restauration où les battement de nos cœurs s’unissent à la Terre pour entendre le murmure de l’Eau, de l’Air, du Feu, hissant nos rêves aux portes de la Création. Un art du Vivant!

Depuis avril 2008: Créations de jardins d’ambiances:

Le jardin des Simples/ Le jardin recueilli/ Le jardin méditerranéen/ Le Jardin de ruines au vieil if/ Le verger & le parc/ La broderie

en cours d’aménagement:

Le Traversant/ Le Cloître du Jardin des mousses/ Le potager/ Le Bois sacré aux soupirs

des projets sur papier:

La mare … Plusieurs activités vous sont proposées telles que des visites commentées, une exposition de croquis/ dessins & photographies de l’évolution des Jardins. Ou encore, L’Atelier du regard …venir en passant … écrire … peindre … se laisser surprendre … Apportez votre matériel de peinture/dessin, des chevalets vous attendent dans les jardins …

Et la présentation de la collection Pivoine de la styliste/modéliste Valérie Brasme. Bienvenue à L’Espace enjardiné!

Sylve & Régis Maddalon masylve71@gmail.com http://l-esprit-du-geste.com/ Une invitation à la découverte de notre passion pour les Jardins & la restauration où les battement de nos cœurs s’unissent à la Terre pour entendre le murmure de l’Eau, de l’Air, du Feu, hissant nos rêves aux portes de la Création. Un art du Vivant!

Depuis avril 2008: Créations de jardins d’ambiances:

Le jardin des Simples/ Le jardin recueilli/ Le jardin méditerranéen/ Le Jardin de ruines au vieil if/ Le verger & le parc/ La broderie

en cours d’aménagement:

Le Traversant/ Le Cloître du Jardin des mousses/ Le potager/ Le Bois sacré aux soupirs

des projets sur papier:

La mare … Plusieurs activités vous sont proposées telles que des visites commentées, une exposition de croquis/ dessins & photographies de l’évolution des Jardins. Ou encore, L’Atelier du regard …venir en passant … écrire … peindre … se laisser surprendre … Apportez votre matériel de peinture/dessin, des chevalets vous attendent dans les jardins …

Et la présentation de la collection Pivoine de la styliste/modéliste Valérie Brasme. Bienvenue à L’Espace enjardiné!

Sylve & Régis Maddalon L’espace enjardiné 27 Grande rue “Mondornon” Saint-Privé

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Privé, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Privé Adresse L'espace enjardiné 27 Grande rue "Mondornon" Ville Saint-Privé lieuville L'espace enjardiné 27 Grande rue "Mondornon" Saint-Privé Departement Saône-et-Loire

Rendez-vous aux jardins Saint-Privé 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins Saint-Privé Saint-Privé 4 juin 2022 Saint-Privé Saône-et-Loire

Saint-Privé Saône-et-Loire