Rendez-vous aux jardins Saint-Père, 4 juin 2022, Saint-Père.

Rendez-vous aux jardins Jardins du Manoir de Val en Sel 1 Chemin de la Fontaine Saint-Père

2022-06-04 – 2022-06-04 Jardins du Manoir de Val en Sel 1 Chemin de la Fontaine

Saint-Père Yonne Saint-Père

EUR Séances à 14 h, 14 h 40, 15 h 20 et 16 h. Danse : présentation d’un extrait de “Ariane, où le rêve d’une écrevisse” (2e volet de Muthologeîn), spectacle de la Cie Les 7 marches. Une chorégraphie qui se déroule comme une carte du temps dansé et interprété par Julie Richalet.

Séances à 14 h 30, 15 h et 15 h 30. Chant : Paysage vocal par la chanteuse Pascale Namura.

vezelay@destinationgrandvezelay.com +33 3 86 33 23 69 https://www.destinationgrandvezelay.com/

Jardins du Manoir de Val en Sel 1 Chemin de la Fontaine Saint-Père

