Metz 57000 Dans le cadre de l’opération nationale “Rendez-vous aux jardins”, dont la 19e édition est placée sous le thème “Les jardins face au changement climatique”

Le Jardin Botanique de Metz est un lieu riche d’histoire humaine et végétale. Créé en 1802 pour répondre aux besoins d’un enseignement qualitatif de la biologie végétale et de l’horticulture, il fut déplacé sur le domaine de Frescatelly, en 1867. Il invite le public, lors de ces Rendez-Vous aux Jardins 2022, à la découverte de nombreuses animations, visites guidées et exposition sur le thème des Jardins Familiaux. Visites guidées du Jardin Botanique, des serres, etc.

Visites et activités adaptées au jeune public.

Cinéma.

Conférences, balades contées, concerts et animations musicales.

Ateliers.

Stands avec vente de plantes, de livres, etc.

Restauration à la buvette et dans les food trucks.

Alors rendez-vous tous au Jardin Botanique ! Programme : https://metz.fr/fichiers/2022/05/24/RDV_jardins_A5_BDef.pdf https://metz.fr/ MAIRIE DE METZ

