Ce repas insolite a lieu dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » les 4 /5 /6 juin. Maison Rouge, musée des vallées cévenoles organise des visites et animations au jardin ethnobotanique avec son créateur Alain Renaux. Programme des 4, 5 et 6 jours : Thème national : Les jardins face au changement climatique – Samedi 4 juin : 10h à 12h : visite commentée du jardin ethnobotanique par son concepteur Alain Renaux (départ dans le jardin). 12h30 à 14h30 : buffet à base de plantes et de fleurs préparé par le chef Bachir Henni de la « Toque Sauvage ». (29€ apéritif, vin et café compris point réservation obligatoire). 14h30 à 16h : conférence de Yves Maccagno, botaniste et auteur de l’inventaire des arbres remarquables du Gard : Les arbres et les changements climatiques. 16h15 à 17h30 : conférence de Émilie Rousselou, co-fondatrice de la ferme Spiruline arc-en-ciel, dirige l’université Domaine du possible en Arles : Agro-foresterie comme pratique pour anticiper et s’adapter aux changements climatiques. – Dimanche 5 juin : 10h à 12h visite commentée du jardin ethnobotanique par son concepteur Alain Renaux (départ dans le jardin). 14h à 16h : rencontre avec Monique Garcia et Youri Gilg : témoignage d’un paysan et d’une agricultrice sur les différents ajustements dans les jardins face aux aléas climatiques et Sabine Rauzier responsable du Centre national de Pomologie d’Alès : les variétés locales : une solution face au changement climatique. – Lundi 6 juin : 10h à 12h : visite commentée du jardin ethnobotanique par son concepteur Alain Renaux (départ dans le jardin). 14h30 à 16h : animation ludique avec Alain Renaux : jouets et musiques d’herbes, (départ dans le jardin). *Infos pratiques : Lieux : Maison Rouge, Saint Jean du Gard Horaires du musée Maison rouge : 10h-12h30 et 13h30-18h Repas : Réservation obligatoire avant le 25 mai

