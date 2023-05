Rendez-vous aux jardins : Rencontre entre Philippe Cognée et Marie Darrieussecq, 3 juin 2023, .

Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Une rencontre entre l’écrivaine Marie Darrieussecq et l’artiste Philippe Cognée, entre littérature et peinture, arts et jardins.

« Des journée entières dans les fleurs »

Rencontre entre Philippe Cognée et Marie Darrieussecq

Depuis plusieurs années, l’artiste Philippe Cognée (né en 1957) peint des fleurs monumentales qui, pivoines, amaryllis ou tournesols, épanouies ou fanées, lui permettent de dire l’exubérante beauté du monde et la finitude de la nature – florale comme humaine. Irrésistiblement sculpturaux, ces pétales, tiges et pistils, qui renouent avec la grande nature morte, ont inspiré à l’autrice Marie Darrieussecq des lignes vibrantes : « Les fleurs épuisées de Philippe Cognée ont des bras, des jambes, des vulves, des joues. Mais elles sont à la fleur ce que la gisante est à la jeune fille. Elles sont la chair étrange d’une vie à bout. » Ce dialogue entre l’artiste et l’écrivaine sera l’occasion d’effeuiller mille questions, de peinture et de littérature, dans les jardins du musée Bourdelle…

Cette rencontre se tient en marge de l’exposition du musée Bourdelle, « Philippe Cognée. La peinture d’après », présentée jusqu’au 16 juillet 2023. Elle sera modérée par Colin Lemoine, commissaire de la présente exposition.

Biographie de Marie Darrieussecq

Marie Darrieussecq est une écrivaine née en 1969 au Pays Basque. Ancienne normalienne, ancienne psychanalyste, elle a publié une vingtaine de livres, surtout des romans, et des nouvelles, une biographie, une pièce de théâtre, des essais, des traductions. Depuis Truismes en 1996, elle est fidèle à son éditeur P.O.L. Prix Médicis et Prix des Prix en 2013 pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes, elle collabore à des magazines d’art contemporain en France et en Grande-Bretagne. Elle a reçu le Prix CIEF pour l’ensemble de son œuvre, qui est traduite dans de nombreux pays. Pas Dormir, un essai sur l’insomnie, est paru chez P.O.L en septembre 2021.

Hall des plâtres

Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/rendez-vous-aux-jardins-rencontre-entre-philippe-cognee-et-lecrivaine-marie-darrieussecq 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102015971656>mStepTracking=true

Photo (c) Charles Fréger Marie Darrieussecq (c) Charles Fréger