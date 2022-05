Rendez-vous aux jardins : Randonnée urbaine animée Pau, 4 juin 2022, Pau.

Rendez-vous aux jardins : Randonnée urbaine animée Pau

2022-06-04 – 2022-06-04

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Les Têtes de Pioches vous emmènent à la rencontre de l’ensemble des partenaires associés à cette journée des RDV aux jardins au travers d’une randonnée urbaine ‘Des fleurs, des bouts du ciel’.

Rejoignez-nous sur une demi-journée de marche (matin ou après-midi, sur 2 traces différentes) de découvertes en surprises à la rencontre d’acteurs et de sites inventifs et enthousiastes face au changement climatique. Une surprise offerte à celles et ceux qui trouvent le moyen de nous rejoindre au point de départ sans utiliser leur voiture (sauf

covoiturage).

2 parcours niveau marcheur

7 km (matin), RDV Jardin Marsan

et 9km (après-midi), RDV MJC Berlioz

inscription : contact@tetesdepioches.org (Gratuit)

(30 personnes par demi-journée )

Toute la journée :Rando en autonomie

Pour les visiteurs épris de liberté, une randonnée vous est proposée par le collectif têtes de pioches. Plusieurs animations

Les Têtes de Pioches vous emmènent à la rencontre de l’ensemble des partenaires associés à cette journée des RDV aux jardins au travers d’une randonnée urbaine ‘Des fleurs, des bouts du ciel’.

Rejoignez-nous sur une demi-journée de marche (matin ou après-midi, sur 2 traces différentes) de découvertes en surprises à la rencontre d’acteurs et de sites inventifs et enthousiastes face au changement climatique. Une surprise offerte à celles et ceux qui trouvent le moyen de nous rejoindre au point de départ sans utiliser leur voiture (sauf

covoiturage).

2 parcours niveau marcheur

7 km (matin), RDV Jardin Marsan

et 9km (après-midi), RDV MJC Berlioz

inscription : contact@tetesdepioches.org (Gratuit)

(30 personnes par demi-journée )

Toute la journée :Rando en autonomie

Pour les visiteurs épris de liberté, une randonnée vous est proposée par le collectif têtes de pioches. Plusieurs animations

Les Têtes de Pioches vous emmènent à la rencontre de l’ensemble des partenaires associés à cette journée des RDV aux jardins au travers d’une randonnée urbaine ‘Des fleurs, des bouts du ciel’.

Rejoignez-nous sur une demi-journée de marche (matin ou après-midi, sur 2 traces différentes) de découvertes en surprises à la rencontre d’acteurs et de sites inventifs et enthousiastes face au changement climatique. Une surprise offerte à celles et ceux qui trouvent le moyen de nous rejoindre au point de départ sans utiliser leur voiture (sauf

covoiturage).

2 parcours niveau marcheur

7 km (matin), RDV Jardin Marsan

et 9km (après-midi), RDV MJC Berlioz

inscription : contact@tetesdepioches.org (Gratuit)

(30 personnes par demi-journée )

Toute la journée :Rando en autonomie

Pour les visiteurs épris de liberté, une randonnée vous est proposée par le collectif têtes de pioches. Plusieurs animations

Pau

dernière mise à jour : 2022-05-05 par