Rendez-vous aux jardins, pour les tout-petits Saint-Loup-Lamairé, 9 juin 2022, Saint-Loup-Lamairé.

2022-06-09 – 2022-06-09

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé

Le Relais Petite Enfance propose des animations pour les tout-petits. En mai, des rendez-vous aux jardins ont été proposés, les enfants ont cherché les petites bêtes du jardin, chanté les comptines de chaque petite bête, gratté la terre avec des râteaux, planté des salades, arrosé les salades, cherché les fleurs du jardin : il y avait plein de couleurs et de jolis cœurs, mangé des fraises, mis de la terre en pot et planté des graines, et il y a encore plein d’autre idées ! Chaque jeudi, en juin, un rendez-vous au jardin de Saint-Loup est proposé. Informations et réservations : 05 49 63 08 87 / 07 88 54 37 13 / ram.avt@csc79.org

