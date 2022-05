RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Pougne-Hérisson, 5 juin 2022, Pougne-Hérisson. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-06-05 16:30:00 – 2022-06-05 17:30:00 NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Pougne-Hérisson EUR À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Vincent, jardinier du Nombril, vous apprendra à choyer votre jardin tout en respectant la planète.

Un jardin sain : objectif zéro CO2 ! Découvrez le jardin par les pratiques culturales permettant de limiter ou stocker les émissions de CO2. Ouverture du jardin de 14h33 à 19h33. Profitez-en pour faire le plein d’histoires ! La buvette Le Cordon est ouverte pour se remplir le gosier avec un bon goûter. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Vincent, jardinier du Nombril, vous apprendra à choyer votre jardin tout en respectant la planète.

NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

