2022-06-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-04 17:30:00 17:30:00

Valence Drôme – Accès libre toute la journée aux jardins partagés Becquerel

– 9h30-12h : jeux en bois et chasse au trésor

– 9h-17h30 : livres jeux sur le développement durable – Bleuet

– 10h-12h : atelier artistique autour du thème « que seront nos fleurs demain »

