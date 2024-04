Rendez-vous aux jardins « Pont-l’Evêque au fil de ses jardins » Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous aux jardins « Pont-l’Evêque au fil de ses jardins » Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Alliez histoire, patrimoine et flore locale.

Patricia et Christophe vous emmènent à l’occasion d’une découverte de la Ville de Pont-l’Évêque.

En partenariat avec la Mairie de Pont-l’Évêque

Début : 2024-05-31 15:30:00

fin : 2024-05-31 17:00:00

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie contact@terredauge-tourisme.fr

