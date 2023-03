RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Place de la 2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Parc des Bosquets du Château des Lumières
Place de la 2ème DC
Lunéville
Meurthe-et-Moselle
2023-06-04 10:00:00 – 18:00:00

Meurthe-et-Moselle Comme chaque année, le château de Lunéville vous donne rendez-vous dans son jardin ! Retrouvez l’Orgarêve (un manège poétique de la Cie la Toupine), les ateliers du Semeur de Sons ou les transats de la Cité des paysages pour vous détendre à l’écoute des sons de la nature. En complément : des ateliers de construction pour toute la famille (Cie la Mince Affaire, Jeux et Tartines, la Fabrique des Mots Magiques), des jeux pour s’amuser et des jeux pour apprendre (Racines Carrées), des visites guidées du jardin en calèche et des stands associatifs pour aborder la nature et les jardins en famille et en toute convivialité ! +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ © Jeux et Tartines © L Rivain – CD54

