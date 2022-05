RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Pépieux Pépieux Catégories d’évènement: Aude

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 19:00:00

Pépieux Aude Pépieux Massamier La Mignarde ouvre son Parc à l’anglaise de 7 hectares de 14h à 19h le samedi 4 et lundi 6 juin.

Entrée libre

15h Visite-conférence du parc avec Alain Canet, président de Carbone Fertile, et Frantz Vènes, le propriétaire vigneron, sur le thème de l’année : les jardins face au changement climatique.

15h pour les enfants de 5 à 13 ans, à : découverte des plantes et des arbres du parc suivi d’un jeu de piste (sur réservation au 06 84 10 56 06)

17h dégustation des vins du domaine et goûté pour les enfants (avec les confitures du domaine) +33 6 84 10 56 06

