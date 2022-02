Rendez-vous aux jardins partagés Chopin Jardins partagés Chopin Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Jardins partagés Chopin, le samedi 4 juin à 09:30

Pars à la découverte de la culture sur paille et des jardins avec tes sens ! Viens écouter, admirer, toucher, sentir et goûter les jardins, mais surtout partager un doux moment… Et tu peux aussi ramener ton pique-nique pour manger avec nous !

Entrée libre, gratuite et pour tous les âges

Découverte par les sens des jardins partagés Chopin Jardins partagés Chopin Rue Frédéric Chopin, 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T16:00:00

