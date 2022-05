Rendez-vous aux Jardins – Parcs et jardins du domaine de Tournelay Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rendez-vous aux Jardins – Parcs et jardins du domaine de Tournelay, Nueil-les-Aubiers, 2022-06-05

Autour du château, un parcours fléché permet de découvrir le potager, les jardins et les dépendances (chenil, poulailler, écuries, sellerie). A l'issue, de multiples allées et sentiers offrent de nombreuses possibilités de promenades à travers le parc, le long de la rivière Argent, dans les bois ou sur les bords des deux étangs. Témoignage exceptionnel sur la vie d'un domaine au XIXe siècle, l'ensemble des bâtiments, le potager et l'éolienne sont protégés au titre des monuments historiques.

PARC et JARDINS du CHÂTEAU de TOURNELAY
D33 Château de Tournelay Nueil-les-Aubiers
4 EUR
+33 6 45 49 84 10

