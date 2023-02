Rendez-vous aux jardins – Parc jardin Barré-Saint à La Ferté-Macé rue Ernest Poulain La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Orne Un écrin de verdure à proximité du centre-ville de La Ferté-Macé Le parc Barré-Saint a été inauguré en 1901. Il s’agissait de la propriété du Docteur Barré. Ce parc a été transformé en jardin public avec un espace jeux pour les enfants et un kiosque entouré d’une roseraie. On peut admirer une réplique de la statue de Diane dont l’original est exposé au Louvre.

