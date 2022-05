Rendez-vous aux jardins : parc du manoir Kintzheim Kintzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kintzheim

Rendez-vous aux jardins : parc du manoir Kintzheim, 3 juin 2022, Kintzheim. Rendez-vous aux jardins : parc du manoir Kintzheim

2022-06-03 – 2022-06-03

Kintzheim Bas-Rhin Thème national : Les jardins face au changement climatique”.

Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier fait aménager un “jardin-tableau” à l’anglaise pour encadrer la ruine du château de Kintzheim. Visite commentée. Ouverture du parc possible pour le public scolaire. Prendre contact avec la propriétaire. Visite libre et commentée du parc du Manoir +33 6 08 75 55 15 Thème national : Les jardins face au changement climatique”.

Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier fait aménager un “jardin-tableau” à l’anglaise pour encadrer la ruine du château de Kintzheim. Visite commentée. Ouverture du parc possible pour le public scolaire. Prendre contact avec la propriétaire. Kintzheim

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kintzheim Autres Lieu Kintzheim Adresse Ville Kintzheim lieuville Kintzheim Departement Bas-Rhin

Kintzheim Kintzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kintzheim/

Rendez-vous aux jardins : parc du manoir Kintzheim 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins : parc du manoir Kintzheim Kintzheim 3 juin 2022 Bas-Rhin Kintzheim

Kintzheim Bas-Rhin