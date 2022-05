RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – PARC DU CHÂTEAU DE VERNAY Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – PARC DU CHÂTEAU DE VERNAY
route de Querré Champteussé-sur-Baconne
Chenillé-Champteussé

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Autour d’un château du 15e siècle, s’étend un parc paysager bordé par la Baconne faisant alterner pelouses et bouquets d’arbres. La levée d’un vaste étang partiellement remis en eau conduit à l’ancienne motte féodale.

Autour d'un château du 15e siècle, s'étend un parc paysager bordé par la Baconne faisant alterner pelouses et bouquets d'arbres. La levée d'un vaste étang partiellement remis en eau conduit à l'ancienne motte féodale.

Visite libre.

Visite libre. route de Querré Champteussé-sur-Baconne Chenillé-Champteussé

