Lamballe-Armor 22400 19e édition des « Rendez-vous au jardin » avec pour thème : les jardins face au changement climatique

Parc d’agrément à la française (XVIIIe – XIXe siècles), ISHM, douves ornementales, parterres botaniques adossés aux charmilles taillées, orangerie, théâtre, jardin potager, allée anglaise, arboretum, bois des amis. +33 2 96 31 00 14 19e édition des « Rendez-vous au jardin » avec pour thème : les jardins face au changement climatique

château de la moglais LA POTERIE Lamballe-Armor

