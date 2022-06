Rendez-vous aux jardins – Parc du Château de Couellan Guitté Guitté Catégories d’évènement: 22350

Guitté

Rendez-vous aux jardins – Parc du Château de Couellan Guitté, 3 juin 2022, Guitté.

Château de Couellan ASCE de Couellan Guitté

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-05 20:00:00

Propriété privée. ISMH Payant. +33 6 77 03 01 51 http://perso.orange.fr/couellan/ Jardin en terrasses à la française sur les bords de la Vallée de la Rance. Parc paysager autour d’un Château Louis XIII et Louis XVI.

