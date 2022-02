Rendez-vous aux Jardins Parc des Doublorigènes Saint-Vincent-Jalmoutiers Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc des Doublorigènes

Par le jeu, le visiteur plonge dans l’univers du jardinage au naturel… Un animateur est présent, il guide et échange avec les visiteurs. L’éco-systeme, les auxilliaires, les associations de plantes, les alternatives naturelles, les ingédients fondamentaux n’auront plus de secret pour vous. Visites libres du potager et de l’arboretum.

Adultes: 6€ / Enfants : 5€

Exposition interactive “jardiner au naturel” Parc des Doublorigènes Le Petit Moucaud, 24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers, Dordogne Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

