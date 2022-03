Rendez vous aux jardins ” ouverture du jardin de la Poterie” Montsenelle, 4 juin 2022, Montsenelle.

Rendez vous aux jardins ” ouverture du jardin de la Poterie” Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 Lithaire 44 Route de Prétot

Montsenelle Manche Montsenelle

Membre de parcs et jardins de Normandie et Cotentin côté jardins, les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique.

Jardin de collection protégé par les monts, il profite d’un climat océanique doux et tempéré et permet ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer.

Membre de parcs et jardins de Normandie et Cotentin côté jardins, les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique.

Jardin de collection protégé par les monts, il profite…

poterieaugresdutemps@gmail.com +33 2 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com/

Membre de parcs et jardins de Normandie et Cotentin côté jardins, les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique.

Jardin de collection protégé par les monts, il profite d’un climat océanique doux et tempéré et permet ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer.

Lithaire 44 Route de Prétot Montsenelle

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Côte Ouest Centre Manche