RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Narbonne, 4 juin 2022, Narbonne.

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 18:00:00

Narbonne Aude

8 10.5 EUR

Thème : Les jardins face au changement climatique.

Organisés par le Ministère de la Culture et de la Communication, « Rendez-vous aux Jardins » est une manifestation européenne qui a pour but de de valoriser la richesse et la variété des parcs et jardins en France et en Europe.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins et à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement (05 Juin), l’Abbaye de Fontfroide et tous les intervenants invités tenteront de sensibiliser le public à la protection de la Planète. Les Jardins de Fontfroide, labellisés Jardin Remarquable et Refuge LPO, seront mis à l’honneur tout le week-end.

Au programme : des visites thématiques autour des jardins, un atelier sur les lombricomposteurs, un atelier de jouets « nature », une conférence sur la gestion des déchets verts et une démonstration autour du changement climatique.

+33 4 68 45 11 08

