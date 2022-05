Rendez-vous aux jardins Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen, 3 juin 2022, Toulouse.

Rendez-vous aux jardins

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Muséum, jardin botanique Henri-Gaussen

Rendez-vous aux jardins 2022 —————————- ### Les jardins face au changement climatique Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les jardins grâce à la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins. En 2022, face à un changement climatique inéluctable, cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins souhaite replacer les parcs et jardins au cœur de cette problématique. Le Muséum de Toulouse vous propose à cette occasion un programme varié pour toute la famille : visites, ateliers, lectures, vous permettront d’échanger autour de ces questions et de découvrir le Muséum sous un autre angle. Au Jardin Botanique Henri Gaussen, on se projette vers le futur : quel climat à Toulouse en 2050 ? Quel impact sur le cycle de développement des plantes (phénologie) et leur survie ? Comment entretenir son jardin ? Quelles plantes choisir pour nos jardins du futur ? Aux Jardins du Muséum à Borderouge, les essences des arbres vous révéleront leurs secrets et le groupe de pop végétale Labotanique fera chanter les plantes, pour ressentir la nature et le vivant différemment, le temps d’un concert. _Entrée libre et gratuite au Jardin Botanique Henri Gaussen (accès direct par le Jardin des Plantes) et aux Jardins du Muséum._ ****** **MUSÉUM – Jardin botanique Henri Gaussen** ——————————————- Visites ——- ### Le jardin du futur Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 à 11h et 15h Une visite du Jardin Botanique Henri Gaussen pour transmettre des techniques de gestion du sol et de choix de plantes adaptées aux jardins du futur. → Jardin botanique Henri Gaussen → Sur inscription le jour même (durée 45 min) Animations ———- ### Stands : La phénologie végétale de 2050 Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 en continu de 10h30 à 12h et de 14h30-17h A travers des notions scientifiques sera abordée la question de l’impact du climat sur le cycle de développement des plantes appelé phénologie. Graines, fruits, fleurs, pollens… comment s’adaptent-ils ? → MUSÉUM – Jardin botanique Henri Gaussen → Accès libre ### Atelier de gravure & reliure : Imaginer et créer les plantes de demain Samedi 4 juin 2022 à 10h30, 14h et 16h Les artistes Émilie Regimbeau et Ekin Kirimkan proposent un atelier pour imaginer, inventer, imprimer et créer les plantes de demain tout en découvrant les techniques de gravure et de reliure. Après avoir découvert le gaufrage et l’empreinte de plantes par impression, vous pourrez réaliser un petit livre cousu. → MUSÉUM – Jardin botanique Henri Gaussen → Sur inscription le jour même. Adultes et enfants à partir de 7 ans, 10 participants maximum (durée : 1h30). ### Atelier leporello : Crée ta plante imaginaire ! Dimanche 5 juin 2022 à 10h30, 14h30 et 16h Le Muséum vous invite à créer un leporello à la façon d’un carnet de croquis naturaliste, représentant l’évolution d’une plante réelle ou imaginaire, de la germination à la floraison, en prenant en compte la question du réchauffement climatique. Comment sera la plante du futur ? Exubérante, énigmatique, dotée d’aptitudes surprenantes ? Quelles adaptations devra-t-elle imaginer pour pouvoir s’acclimater ? Souvent la nature dépasse notre compréhension pour enchanter notre imagination ! → MUSÉUM – Jardin botanique Henri Gaussen → Sur inscription le jour même : enfants accompagnés à partir de 7 ans, 10 enfants max (durée : 1h) Rencontre – signature ——————— ### _Manifeste du jardin émotionnel :_ rencontre signature avec les auteurs Arnaud Maurières et Éric Ossart Dimanche 5 juin 2022 de 15h-17h30 Entre le traité savant, informatif, engagé, et le récit intime d’une vie, la révélation de l’âme du jardinier, le _Manifeste du jardin émotionnel_ s’adresse autant à des spécialistes, fondus de jardins, qu’à des néophytes. Quand la nature sauvage disparaît, quand l’eau devient rare, quand le climat change, pourquoi et comment concevoir un jardin aujourd’hui ? La nature est dans le jardin et nous apprend le vivant. Arnaud Maurières et Éric Ossart, paysagistes et jardiniers, ont notamment participé à la création des Jardins du Muséum à Borderouge. Ils seront présents à la boutique du Muséum de Toulouse (centre-ville), pour présenter et dédicacer leur dernier ouvrage, _Manifeste du jardin émotionnel_, aux éditions Plume de Carotte, Toulouse, 5 mai 2022. → MUSÉUM – Boutique. → Accès libre. Installation ———— ### Arbres, une exploration vivante Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 de 10h à 18h → MUSÉUM – Jardin botanique Henri Gaussen → Accès libre → [En savoir plus](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bfrom%5D=2022-06-04&oaq%5Bto%5D=2022-06-04&oaq%5Bwhat%5D=arbre%2C%20une%20installation%20vivante&oaq%5Buid%5D=63228777) ****** _Crédits photo : ©Ministère de la Culture_ ****** **//** [**Découvrir le programme aux Jardins du Muséum à Borderouge**](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bfrom%5D=2022-06-04&oaq%5Bto%5D=2022-06-04&oaq%5Buid%5D=96085398)

Gratuit, sans inscription

Programmation au Jardin Botanique Henri Gaussen (Muséum centre-ville)

Muséum,jardin botanique Henri-Gaussen 2 Rue Lamarck, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00