Lectures de contes dans le jardin de sculptures toute l’après-midi.

Par l’Association de lecteurs bénévoles “Lire et Faire Lire” et l’Association des Amis du Musée MANOLI autour de l’exposition “MANOLI, Mythes et légendes”

Dimanche 5 juin 2022 – De 14h30 à 16h – Musée Manoli

museemanoli@manoli.org +33 2 23 18 72 79 http://www.manoli.org/

