Visite du musée en compagnie de Pascal Garnier chargé de l'entretien du jardin de sculptures. La rencontre sera suivie d'une dégustation en partenariat avec la biscuiterie Joyeux et l'association des Voies Vertes de la Côte d'Emeraude. Samedi 4 juin 2022 – De 16h à 17h30 – Musée Manoli

