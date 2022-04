Rendez-vous aux jardins Monts Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-06-04 10:30:00 – 2022-06-05 18:00:00

Monts Indre-et-Loire Monts Les beaux jours reviennent ! A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Partez à la rencontre de nos jardiniers passionnés dans le potager, de l’apiculteur qui produit le miel de Candé, découvrez le verger de sauvegarde avec les Croqueurs de pommes, participez à un atelier ou une sortie nature et venez découvrir comment le jardin peut s’adapter aux changements climatiques ! Les beaux jours reviennent ! A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Partez à la rencontre de nos jardiniers passionnés dans le potager. domainecande@departement-touraine.fr +33 2 47 34 03 70 https://www.domainecande.fr/ Les beaux jours reviennent ! A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Partez à la rencontre de nos jardiniers passionnés dans le potager, de l’apiculteur qui produit le miel de Candé, découvrez le verger de sauvegarde avec les Croqueurs de pommes, participez à un atelier ou une sortie nature et venez découvrir comment le jardin peut s’adapter aux changements climatiques ! Stevens Fremont

