Montérolier Seine-Maritime Montérolier 19ème édition organisée par le ministère de la culture sur le thème « Les Jardins face au Changement Climatique »

Samedi 4 :

-14h : visite sur le thème du changement climatique. Les observations réelles et concrètes sur les 30 dernières années au Jardin du Mesnil.

Dimanche 5 :

lejardindumesnil@gmail.com +33 6 77 35 83 62 https://jardin-du-mesnil.com/index.php/fr/

