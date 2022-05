Rendez-vous aux jardins Martainville-Épreville, 5 juin 2022, Martainville-Épreville.

Rendez-vous aux jardins Martainville-Épreville

2022-06-05 – 2022-06-05

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville

A l’occasion de la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins“, évènement festif et familial autour de la nature et de l’environnement, nous vous proposons tout au long de l’après-midi de nombreuses animations gratuites autour de la thématique de la terre, avec un marché potier, et des ateliers et animations pour petits et grands.

– A 15h : visite guidée du parc du Château de Martainville en compagnie du jardinier

– De 14h à 18h30 : visite du rucher et découverte de l’apiculture

Dimanche 5 juin de 14h à 18h30.

Gratuit.

A l’occasion de la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins“, évènement festif et familial autour de la nature et de l’environnement, nous vous proposons tout au long de l’après-midi de nombreuses animations gratuites autour de la thématique…

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/

A l’occasion de la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins“, évènement festif et familial autour de la nature et de l’environnement, nous vous proposons tout au long de l’après-midi de nombreuses animations gratuites autour de la thématique de la terre, avec un marché potier, et des ateliers et animations pour petits et grands.

– A 15h : visite guidée du parc du Château de Martainville en compagnie du jardinier

– De 14h à 18h30 : visite du rucher et découverte de l’apiculture

Dimanche 5 juin de 14h à 18h30.

Gratuit.

Martainville-Épreville

dernière mise à jour : 2022-04-30 par