du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Manoir de la Cour

Une exposition de peinture sera également organisée (en cours de programmation) Visite à la demande de l’espace vert entourant le manoir (potager bio, verger bio, fleurs champêtres et rosiers) Manoir de la Cour 9, rue de la cour 72440 Coudrecieux Coudrecieux Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

Lieu Manoir de la Cour Adresse 9, rue de la cour 72440 Coudrecieux Ville Coudrecieux

