RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 2 juin 2024.

Comme chaque année, le château de Lunéville vous donne rendez-vous dans son jardin ! Vous pourrez survoler notre jardin à bord d’un avion de ligne avec Drums and Drones, tenter de remporter le Grand Prix de la Moulinade avec la Cie la Mince Affaire, rouler votre boule sur le parcours géant de Jeux et Tartines, découvrir un spectacle dans un arbre avec les Cies Pezize et Rue Berthe, faire connaissance avec les graines avec l’association des Racines et des Liens, découvrir des films amateurs rares du parc des Bosquets du début du XXe avec Images Est ou vous initier à l’impression typographique avec la Fabrique de Mots Magiques. Entrée Libre.Tout public

