RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Lunéville, 4 juin 2022, Lunéville.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Place de la 2ème DC Parc des Bosquets du Château des Lumières Lunéville

Comme chaque année, le château de Lunéville vous donne rendez-vous dans son jardin pour un week-end de rencontres, de découvertes et d’animations. Animations et rencontres : Partez à la découverte du potager avec la Société d’Horticulture de Lunéville et du monde des abeilles avec le Rucher du château de Lunéville, apprenez-en plus sur les oiseaux qui nous entourent avec la LPO 54, initiez-vous au compost avec la communauté de communes et Véolia, découvrez la culture aéroponique et les PAT plantes à traire® avec Plant Advanced Technologies et profitez de visites guidées thématiques !

+33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/

