Rendez-vous aux jardins Linxe, 4 juin 2022, Linxe.

Rendez-vous aux jardins Jardin Marguerite 762 route de la Belle Epoque Linxe

2022-06-04 – 2022-06-05 Jardin Marguerite 762 route de la Belle Epoque

Linxe Landes Linxe

Jardin créé en 2015 qui comporte un airial landais, un jardin paysagé à l’anglaise et un potager. Organisé sans trop de rigueur, fleuri et gourmand, vous découvrirez des arbres, arbustes et vivaces installés avec harmonie et passion.

Visite du jardin et partage de savoirs et de passions.

+33 6 19 72 64 20

Jardin Marguerite

