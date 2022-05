Rendez-vous aux jardins Limendous, 4 juin 2022, Limendous.

Rendez-vous aux jardins Association d’AKARID 8, Imp. des mésanges et de Tarbes Limendous

2022-06-04 10:30:00 – 2022-06-05 17:30:00 Association d’AKARID 8, Imp. des mésanges et de Tarbes

Limendous Pyrénées-Atlantiques Limendous

EUR 0 0 Depuis de nombreuses années l’association AKARID ouvre ses jardins au public à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Les visites sont libres et gratuites. Dimanche, une visite guidée des jardins et du verger Pédagogique et Associatif est organisée en matinée.

Un fléchage sera mis en place dès la sortie de Soumoulou en direction de Tarbes.

+33 6 19 66 03 53

RDV aux jardins

