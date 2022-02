Rendez-vous aux jardins : « Les jardins face au changement climatique » Saint-Marcel, 4 juin 2022, Saint-Marcel.

Rendez-vous aux jardins : « Les jardins face au changement climatique » Les Mersans Saint-Marcel

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Marcel Indre Saint-MarcelLes Mersans Indre

20e édition des Rendez-vous aux jardins en France et 4e édition en Europe est « Les jardins face au changement climatique ». Cet événement est organisé dans plus de 2 200 jardins en France et près de 600 jardins dans les dix-neuf autres pays européens participants.

Rendez-vous aux jardins : Les jardins face au changement climatique »

info@argentomagus.fr +33 2 54 24 47 31 https://www.argentomagus.fr/

20e édition des Rendez-vous aux jardins en France et 4e édition en Europe est « Les jardins face au changement climatique ». Cet événement est organisé dans plus de 2 200 jardins en France et près de 600 jardins dans les dix-neuf autres pays européens participants.

©ministeredelaculture

Les Mersans Saint-Marcel

dernière mise à jour : 2022-01-14 par