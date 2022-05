Rendez-vous aux Jardins Les jardins face au changement climatique Neuvic Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Arboretum du Château de Neuvic Corrèze Neuvic Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 20h, dernière entrée 18h30.

Dimanche : de 14h30 à 16h30 visite guidée.

Entrée tarif réduit (Visite libre : adultes 4€, jeunes 4/18 ans 3€ – Visite guidée : adultes 6€, jeunes 4/18 ans €). Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins” avec pour thématique, Les jardins face au changement climatique, venez parcourir le parc de l’arboretum du château de Neuvic. Visite guidée avec la propriétaire (découverte du parc, son histoire, verger, jardin de curé et chapelle avec ses vitraux contemporains). Samedi 4, dimanche 5 de 14h à 20h, dernière entrée 18h30.

Entrée tarif réduit (Visite libre : adultes 4€, jeunes 4/18 ans 3€ – Visite guidée : adultes 6€, jeunes 4/18 ans €).

