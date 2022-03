Rendez-vous aux jardins – Les jardins face au changement climatique Jardin Paysager Mézin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mézin

Rendez-vous aux jardins – Les jardins face au changement climatique Jardin Paysager, 4 juin 2022, Mézin. Rendez-vous aux jardins – Les jardins face au changement climatique

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Paysager

Au fil des textes poétique, le jardin révèle ses charmes. La flore du canton est mise à l’honneur sur tout les parcours. Le lieu est propice à la rêverie et la contemplation.

Entrée libre

Visite libre, balade poétique Jardin Paysager Avenue Max Grosselle 47170 Mézin Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Mézin Autres Lieu Jardin Paysager Adresse Avenue Max Grosselle 47170 Ville Mézin lieuville Jardin Paysager Mézin Departement Lot-et-Garonne

Jardin Paysager Mézin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezin/

Rendez-vous aux jardins – Les jardins face au changement climatique Jardin Paysager 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins – Les jardins face au changement climatique Jardin Paysager Jardin Paysager 4 juin 2022 Jardin Paysager Mézin Mézin

Mézin Lot-et-Garonne