Rendez-vous aux jardins Les jardins face au changement climatique Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Rendez-vous aux jardins Les jardins face au changement climatique Figeac, 3 juin 2022, Figeac. Rendez-vous aux jardins Les jardins face au changement climatique Figeac

2022-06-03 – 2022-06-03

Figeac Lot Parmi les rendez-vous programmés : Pour le service patrimoine :

Les plantes sauvages dans la ville

Samedi 4 juin à 14h,

rendez-vous à l’Office de tourisme de Figeac

Avec l’atelier Za’Atar, plantes et paysage

Une découverte originale du centre historique de Figeac au gré des plantes sauvages qui parsèment l’espace urbain.

Pas de réservations Pour Lire à Figeac :

Lectures aux jardins

Même s’ils nous sont aujourd’hui familiers, nos fleurs et nos légumes sont aussi le résultat d’une découverte, d’une appropriation culturelle. Une sélection de textes littéraire lus en plein air vous proposent de revivre à travers des jardins les chemins de cette découverte.

Rendez-vous proposé par l’association Lire à Figeac dimanche 5 juin 11h, dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

Figeac, jardins de la poudrière (chemin du Moulin de Laporte)

Gratuit sans réservation

Contact : association Lire à Figeac

assolireafigeac@orange.fr

Ouverts à tous Pour l’association Déclam’ :

Visite du jardin, pique nique partagé, démonstration et préparation d’hydrolat, et concert du groupe Douamer à 16h

Figeac, jardins de la poudrière (chemin du Moulin de Laporte)

Gratuit sans réservation

Contact : jardinpartagefigeac@gmail.com – 06 79 59 86 72

Ouverts à tous Eveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins, tels sont les objectifs de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins, portée par le ministère de la Culture. La 19ème édition aura lieu du 3 au 5 juin autour du thème Les jardins face au changement climatique. +33 5 65 34 06 25 Parmi les rendez-vous programmés : Pour le service patrimoine :

Les plantes sauvages dans la ville

Samedi 4 juin à 14h,

rendez-vous à l’Office de tourisme de Figeac

Avec l’atelier Za’Atar, plantes et paysage

Une découverte originale du centre historique de Figeac au gré des plantes sauvages qui parsèment l’espace urbain.

Pas de réservations Pour Lire à Figeac :

Lectures aux jardins

Même s’ils nous sont aujourd’hui familiers, nos fleurs et nos légumes sont aussi le résultat d’une découverte, d’une appropriation culturelle. Une sélection de textes littéraire lus en plein air vous proposent de revivre à travers des jardins les chemins de cette découverte.

Rendez-vous proposé par l’association Lire à Figeac dimanche 5 juin 11h, dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

Figeac, jardins de la poudrière (chemin du Moulin de Laporte)

Gratuit sans réservation

Contact : association Lire à Figeac

assolireafigeac@orange.fr

Ouverts à tous Pour l’association Déclam’ :

Visite du jardin, pique nique partagé, démonstration et préparation d’hydrolat, et concert du groupe Douamer à 16h

Figeac, jardins de la poudrière (chemin du Moulin de Laporte)

Gratuit sans réservation

Contact : jardinpartagefigeac@gmail.com – 06 79 59 86 72

Ouverts à tous -jardins-ville-figeac-bdf6d879

Figeac

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Rendez-vous aux jardins Les jardins face au changement climatique Figeac 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins Les jardins face au changement climatique Figeac Figeac 3 juin 2022 Figeac Lot

Figeac Lot