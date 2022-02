Rendez-vous aux jardins : « Les jardins face au changement climatique » Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Indre Rue Charles Brillaud Indre Rendez-vous aux jardins: Les jardins face au changement climatique ». Cet événement est organisé dans plus de 2 200 jardins en France et près de 600 jardins dans les dix-neuf autres pays européens participants. Rendez-vous aux jardins : « Les jardins face au changement climatique » contact@museedelachemiserie.fr +33 2 54 24 34 69 http://www.museedelachemiserie.fr/ Rendez-vous aux jardins: Les jardins face au changement climatique ». Cet événement est organisé dans plus de 2 200 jardins en France et près de 600 jardins dans les dix-neuf autres pays européens participants. Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse

