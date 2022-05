Rendez-vous aux jardins Les jardins face au changement climatique

2022-06-04 – 2022-06-04 EUR 0 0 Atelier : L’herboristerie familiale Balade commentée dans le jardin et fabrication d’un macérât huileux. Avec l’association Brin d’herbe. Public : à partir de 10 ans Durée : 1h30 Événement co-organisé avec le jardin botanique littoral Gratuit, sur inscription auprès du jardin botanique littoral Parcours littéraire : Promenons-nous dans les contes Déambulation contée dans le jardin avec l’association Éclats de mots, pour petits et grands. Durée : 1h Événement co-organisé avec le jardin botanique littoral Gratuit, sur inscription

