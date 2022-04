Rendez-vous aux jardins – Les jardins de Treuscoat Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër Finistère A Scaër, sur un terrain en relief surplombant la vallée de l’Isole, Les Jardins de Treuscoat offrent une richesse botanique insoupçonnée que l’on découvre progressivement au détour des allées gazonnées ou des sentiers dallés de granite.

Voir, observer, sentir, humer, écouter, profitez sans modération de ce plein des sens en immersion dans cet espace de 5 ha où se succèdent magnolias, rhododendrons, azalées, camélias, cornouillers, hydrangeas, arbres et arbustes rares.

