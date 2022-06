Rendez-vous aux jardins : Les habitants de la mare Betschdorf Betschdorf Catégories d’évènement: 67660

Betschdorf

Rendez-vous aux jardins : Les habitants de la mare Betschdorf, 5 juin 2022, Betschdorf. Rendez-vous aux jardins : Les habitants de la mare Betschdorf

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Betschdorf 67660 Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir les nombreux habitants des mares à travers un atelier ludique pour parents et enfants. [RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Venez découvrir les nombreux habitants des mares à travers un atelier ludique pour parents et enfants. Sur inscription. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir les nombreux habitants des mares à travers un atelier ludique pour parents et enfants. Betschdorf

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 67660, Betschdorf Autres Lieu Betschdorf Adresse Ville Betschdorf lieuville Betschdorf Departement 67660

Betschdorf Betschdorf 67660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betschdorf/

Rendez-vous aux jardins : Les habitants de la mare Betschdorf 2022-06-05 was last modified: by Rendez-vous aux jardins : Les habitants de la mare Betschdorf Betschdorf 5 juin 2022 67660 Betschdorf

Betschdorf 67660