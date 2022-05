Rendez-vous aux jardins – Les Éphémères journées Flagey, 4 juin 2022, Flagey.

Rendez-vous aux jardins – Les Éphémères journées Ferme Courbet 28 grande rue Flagey

2022-06-04 – 2022-06-05 Ferme Courbet 28 grande rue

Flagey Doubs Flagey

Par la Cie Le Sensible du Temps

Les éphémères journées seront ponctuées de multiples performances et interventions avec des invités surprenants, en utilisant les différents espaces possibles : la ferme, le potager, le verger, le pré, le village. Musique, danse, arts graphiques, philosophie, jardinage, randonnée et circuit court seront au menu de ces journées.

– Ateliers d’arts plastiques

– Activités jardin / atelier aromathérapie

– Jeux d’exploration

– Concerts

– Performances artistiques

Programme complet du festival à retrouver sur www.musee-courbet.fr

fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/?agenda=les-ephemeres-journees

Par la Cie Le Sensible du Temps

Les éphémères journées seront ponctuées de multiples performances et interventions avec des invités surprenants, en utilisant les différents espaces possibles : la ferme, le potager, le verger, le pré, le village. Musique, danse, arts graphiques, philosophie, jardinage, randonnée et circuit court seront au menu de ces journées.

– Ateliers d’arts plastiques

– Activités jardin / atelier aromathérapie

– Jeux d’exploration

– Concerts

– Performances artistiques

Programme complet du festival à retrouver sur www.musee-courbet.fr

Ferme Courbet 28 grande rue Flagey

dernière mise à jour : 2022-04-22 par