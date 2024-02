RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte, dimanche 2 juin 2024.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte Vendée

Visite sensorielle et décalée en famille

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville à 15h00 et 16h00 le 1er juin et 11h00 le 2 juin.

La visite sensorielle s’appuie sur le potentiel tactile et olfactif des lieux. C’est un moyen décalé de découvrir le patrimoine qui nous entoure et auquel nous ne faisons plus attention…

Nous vous proposons d’observer, de sentir, de toucher les plantes qui nous entourent afin d’éveiller la curiosité et découvrir autrement ce patrimoine vert.

Gratuit.

Inscription à partir du 6 février auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 12:00:00

9 rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-01-31 par Vendée Expansion