Rendez-vous aux jardins : Le Parc Lawrance – 1855 – Un parc à l’anglaise pour une station climatique Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous aux jardins : Le Parc Lawrance – 1855 – Un parc à l’anglaise pour une station climatique Pau, 4 juin 2022, Pau. Rendez-vous aux jardins : Le Parc Lawrance – 1855 – Un parc à l’anglaise pour une station climatique Pau

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 RDV Entrée du parc, avenue de la Résistance

Le parc Lawrance est à lui seul un condensé d’un pan de l’histoire paloise. Après avoir échappé au lotissement en 1914, ce parc de 2,5 hectares acquis par la ville de Pau en 1940, devient public. Il offre une belle collection d’arbres aux essences pour l’époque exotique : cèdres de l’Atlas, liquidambar, magnolias, hêtres, tulipier de Virginie…

Annulation en cas de pluie RDV Entrée du parc, avenue de la Résistance

Le parc Lawrance est à lui seul un condensé d’un pan de l’histoire paloise. Après avoir échappé au lotissement en 1914, ce parc de 2,5 hectares acquis par la ville de Pau en 1940, devient public. Il offre une belle collection d’arbres aux essences pour l’époque exotique : cèdres de l’Atlas, liquidambar, magnolias, hêtres, tulipier de Virginie…

Annulation en cas de pluie +33 5 59 21 30 57 RDV Entrée du parc, avenue de la Résistance

Le parc Lawrance est à lui seul un condensé d’un pan de l’histoire paloise. Après avoir échappé au lotissement en 1914, ce parc de 2,5 hectares acquis par la ville de Pau en 1940, devient public. Il offre une belle collection d’arbres aux essences pour l’époque exotique : cèdres de l’Atlas, liquidambar, magnolias, hêtres, tulipier de Virginie…

Annulation en cas de pluie Ville de Pau

Pau

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Rendez-vous aux jardins : Le Parc Lawrance – 1855 – Un parc à l’anglaise pour une station climatique Pau 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins : Le Parc Lawrance – 1855 – Un parc à l’anglaise pour une station climatique Pau Pau 4 juin 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques