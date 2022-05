Rendez-vous aux jardins : Le Paradis de la Nature Ligsdorf Ligsdorf Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ligsdorf Haut-Rhin Ligsdorf Sa conception a débuté en 1986, avec une extension en 2008, sa superficie actuelle est de 50 ares. Jardin naturel à l’anglaise, dans le respect des végétaux. On y découvre une multitude d’arbres, vivaces et rosiers, ainsi que des sculptures d’animaux. Jardin situé sur les hauteurs d’un village valloné du Sundgau et parfaitement intégré dans son paysage. Dès sa création, harmonie et solutions naturelles étaient notre devise. Un grand nombre d’arbres, d’arbustes et de vivaces s’y épanouissent… Les propriétaires seront présents et partageront avec vous leur passion. Wir sprechen Deutsch Chiens non autorisés, stationnement facilité, place du village Visite découverte du jardin. (La présentation peut également se faire en Allemand) +33 6 07 48 56 85 Sa conception a débuté en 1986, avec une extension en 2008, sa superficie actuelle est de 50 ares. Jardin naturel à l’anglaise, dans le respect des végétaux. On y découvre une multitude d’arbres, vivaces et rosiers, ainsi que des sculptures d’animaux. Jardin situé sur les hauteurs d’un village valloné du Sundgau et parfaitement intégré dans son paysage. Dès sa création, harmonie et solutions naturelles étaient notre devise. Un grand nombre d’arbres, d’arbustes et de vivaces s’y épanouissent… Les propriétaires seront présents et partageront avec vous leur passion. Wir sprechen Deutsch Chiens non autorisés, stationnement facilité, place du village Ligsdorf

