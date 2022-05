Rendez vous aux Jardins : Le Montperthuis visites guidées et libres Chemilli Chemilli Catégories d’évènement: Chemilli

Orne

Rendez vous aux Jardins : Le Montperthuis visites guidées et libres Chemilli, 3 juin 2022, Chemilli. Rendez vous aux Jardins : Le Montperthuis visites guidées et libres Chemilli

2022-06-03 – 2022-06-05

Chemilli Orne Visite libre des jardins du Manoir de la Pillardière avec une approche éco sensible (Tarif 7,50 €/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans) Visite guidée des jardins avec une approche éco sensible à 16h (Tarif : 10€) Visite libre des jardins du Manoir de la Pillardière avec une approche éco sensible (Tarif 7,50 €/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans) Visite guidée des jardins avec une approche éco sensible à 16h (Tarif : 10€) phdubreuil@mac.com https://lesjardinsdumontperthuis.com/ Visite libre des jardins du Manoir de la Pillardière avec une approche éco sensible (Tarif 7,50 €/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans) Visite guidée des jardins avec une approche éco sensible à 16h (Tarif : 10€) Chemilli

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chemilli, Orne Autres Lieu Chemilli Adresse Ville Chemilli lieuville Chemilli Departement Orne

Chemilli Chemilli Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chemilli/

Rendez vous aux Jardins : Le Montperthuis visites guidées et libres Chemilli 2022-06-03 was last modified: by Rendez vous aux Jardins : Le Montperthuis visites guidées et libres Chemilli Chemilli 3 juin 2022 Chemilli Orne

Chemilli Orne