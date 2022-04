RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Le Mans, 4 juin 2022, Le Mans. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Le Mans

2022-06-04 – 2022-06-04

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe 5.5 EUR La thématique de cette année est “Les jardins face au changement climatique” : visites guidées thématiques du jardin, ateliers,

animations familles et grimpe dans les arbres sont au programme de ce week-end.

Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye

Visites guidées sur inscription.

Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai Pour la 19e édition des Rendez-vous aux jardins, profitez de la richesse naturelle de l’abbaye, de son parc de 13 hectares et de son jardin cultivé en permaculture. epau.accueil@sarthe.fr http://epau.sarthe.fr/ La thématique de cette année est “Les jardins face au changement climatique” : visites guidées thématiques du jardin, ateliers,

animations familles et grimpe dans les arbres sont au programme de ce week-end.

Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye

Visites guidées sur inscription.

Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Le Mans 2022-06-04 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Le Mans Le Mans 4 juin 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe