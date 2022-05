RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LE JARDIN REMARQUABLE DU LOUVRE-LENS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LE JARDIN REMARQUABLE DU LOUVRE-LENS, 4 juin 2022, . RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LE JARDIN REMARQUABLE DU LOUVRE-LENS

2022-06-04 – 2022-06-05 Le parc du Louvre-Lens est labellisé « Jardin remarquable ». Il est un exemple de réhabilitation d’une ancienne friche industrielle dont des témoignages ont été habilement préservés. Le parc est aussi un emblème du développement durable par la préservation d’un bois pionnier, une végétation libre sans intervention humaine. Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année les Rendez-vous aux jardins qui auront lieu le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2022, sur le thème “Les jardins face au changement climatique ». +33 3 21 18 62 62 https://www.louvrelens.fr/ Le parc du Louvre-Lens est labellisé « Jardin remarquable ». Il est un exemple de réhabilitation d’une ancienne friche industrielle dont des témoignages ont été habilement préservés. Le parc est aussi un emblème du développement durable par la préservation d’un bois pionnier, une végétation libre sans intervention humaine. dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville